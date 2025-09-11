Українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем та заслухав звіти щодо результатів бойового застосування безпілотників різних типів за минулий місяць.

"Українські дрони завдали противнику серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу. Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також - ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту", - написав Сирський.



Протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили.



Противник продовжує адаптуватися і копіювати українські успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.



"Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує - а випереджає. Наше завдання - постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем", - наголосив він.



Розширення структури і формування нових підрозділів "Лінії дронів" лишається одним із пріоритетних напрямків роботи. Також Сили оборони продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ. Глибинні удари послідовно знижують військовий та економічний потенціал російської федерації. Також ведеться робота по масштабуванню спроможностей РЕБ.



"Під час наради особливу увагу приділили аналізу бойового застосування дронів, а також комплексній обробці великих масивів інформації. Аналітика використання БпЛА дозволяє оперативно коригувати тактику, підвищувати ефективність і випереджати противника", - сказав він.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official.