Полiтика

Спецпосланник США Кіт Келлог відвідає Польщу й Україну, – CNN

Спецпосланник Білого дому з питань України і Росії генерал у відставці Кіт Келлог цього тижня перебуватиме з візитом у Польщі, після чого відвідає Україну.

Про це повідомляє в середу, 10 вересня, американський телеканал CNN із посиланням на офіційних представників в адміністрації президента США.

«Генерал Кіт Келлог, спеціальний посланник Трампа з питань України, був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників»,- розповів чиновник.

Водночас інше джерело зазначило, що, як очікується, генерал після цього відвідає Україну впродовж найближчих днів, повідомило інше джерело.

При цьому звертається увага, що російська операція минулої ночі стала першим випадком збройної відповіді з боку НАТО по російських військових цілях від початку війни в Україні.

 Автор: Сергій Ваха

