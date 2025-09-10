﻿
Урсула фон дер Ляєн закликала працювати над новим рішенням фінансування оборони України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала працювати над новим рішенням фінансування оборони України на основі заморожених російських активів.

Про це вона заявила під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі в середу, 10 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Росія повинна платити за війну, яку вона розв’язала проти України.

– Ось чому нам потрібно терміново працювати над новим рішенням щодо фінансування військової відповіді та зусиль України на основі знерухомлених російських активів. Завдяки залишкам готівки, пов’язаним із цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит, – сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що активи безпосередньо не чіпатимуть, а ризик “нестимуть колективно” країни.

– Україна поверне кредит лише після того, як Росія сплатить репарації, – зазначила очільниця Єврокомісії.

ForUA нагадує, нещодавно стало відомо, що Бельгія не планує конфісковувати заморожені активи РФ та передавати їх на допомогу Україні.

За словами міністра закордонних справ Максима Прево, це нібито ставить під загрозу безпосередню та довгострокову довіру до Бельгії як центру фінансових послуг.

 

