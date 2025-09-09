﻿
Нирка для Тіма: Американець півроку живе з органом від тварини-донора

67-річний Тім Ендрюс зі США вже шість місяців живе з пересадженою ниркою від генетично модифікованої свині. Це абсолютний рекорд серед пацієнтів, яким трансплантували органи тварин.

За словами експертів, цей випадок є ключовим етапом на шляху впровадження ксенотрансплантації, тобто пересадки органів від тварин людині.

Відомо, що до операції з пересадки нирки Тім два роки регулярно отримував діаліз через термінальну стадію ниркової недостатності, пише Nature News.

Пересадка подарувала йому не тільки шанс на повноцінне життя без апарата, а й статус першопрохідця: він – один із трьох людей, яким встановили нирки, створені біотехнологами компанії eGenesis з Кембриджа, штат Массачусетс.

За словами хірурга-трансплантолога з Університету Сіднея професора Вейна Готорна, шість місяців функціонування трансплантата – приголомшливий результат.

Саме в цей період ризик для пацієнта і пересадженого органа максимальний: можливі серйозні ускладнення, зокрема відторгнення й анемія.

– Подолати цю межу – свідчення справжнього успіху всієї процедури. Якщо пацієнт проживе рік з новим органом – це буде чергова перемога, – зазначає Вейн Готорн.

Попередній рекорд – більше чотирьох місяців – належав 53-річній Товані Луні, яка, на жаль, втратила трансплантат через відторгнення.

Нирка для Тіма – продукт високих біотехнологій: тварина-донор пройшла складну генетичну модифікацію.

З її ДНК було видалено три гени, що викликають імунну відповідь, додано сім людських, щоб зменшити запалення і ризик кровотеч, а також “вимкнені” ретровіруси, потенційно небезпечні при трансплантації органів.

