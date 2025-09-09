﻿
Ранковий дайджест ForUА: дефіцит ППО, нестача 300 млрд для війська та нове бронювання для виробників дронів, Ізраїль готується до штурму Гази, а США тиснуть на ЄС

9 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • США закликають ЄС відмовитися від російського газу в обмін на новий пакет санкцій проти москви,FT. Американський міністр енергетики Кріс Райт заявив, що ЄС має замінити закупівлі російської нафти та газу поставками зі США. За його словами, такий крок не лише послабить фінансування російської війни, а й допоможе Брюсселю виконати умови торговельної угоди, яка передбачає придбання американських енергоресурсів на 750 млрд доларів до 2028 року.

  • Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по Кабміну, — The Times. Упевненість путіна посилилася після переговорів із Сі Цзіньпіном у Пекіні, де обговорювалася співпраця між країнами.

  • Миру до Різдва не буде, — голова МЗС Італії. Антоніо Таяні заявив, що єдиним дієвим механізмом тиску на росію нині можуть стати нові фінансові санкції. Таяні також підтвердив, що Італія не братиме участі у «Коаліції охочих» та не відправлятиме своїх солдатів.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав жителів міста Газа залишити його. За словами Біньяміна Нетаньягу, за останні два дні Ізраїль знищив «50 веж терору», і це було «лише прелюдією» для операції із захоплення міста.

  • Україна ризикує залишитися без ППО через затримки з постачанням від США, — FT. Ситуація загострилася після директиви (https://t.me/c/1197363285/167988) Пентагону у червні, через яку постачання стали нерегулярними та меншими. Особливе занепокоєння викликають прогалини між партіями ракет, що закуповуються за Ініціативою сприяння безпеці України, а також затримки з передачею американських ракет Patriot, Stinger, Hellfire та AIM.

  • Бронювання в Україні розширили на виробників дронів. Кабмін ухвалив постанову №1106, якою дозволив бронювати співробітників підприємств, що займаються виробництвом різних типів безпілотників — наземних, авіаційних та плаваючих.

  • США припиняють співпрацю з Європою щодо протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану, — FT. Цей крок відбувся на тлі ліквідації відомств, відповідальних за забезпечення чесності виборів у США та протидію шкідливому іноземному впливу всередині країни та за її межами.

  •  P. Diddy замовив вбивство Тупака Шакура і Шуга Найта, USA Today. Видання з посиланням на свідчення ймовірного кілера Дуейна «Кеффа Ді» Девіса пише, що у 1996 році репер Шон Комбс (P. Diddy) начебто пообіцяв мільйон доларів за усунення двох відомих фігур хіп-хопу.

  •  

    З початку року кількість російських повітряних атак зросла більш ніж у п'ять разів, а червень та липень стали найсмертоноснішими місяцями за три роки війни, — WP. Зараз в одній атаці бере участь більше російських дронів, ніж було б за місяць ударів у 2024 році.

  • На фінансування війська Україні не вистачає 300 мільярдів гривень до кінця року, влада шукає гроші, — ЕП. 

