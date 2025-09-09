Ранковий дайджест ForUА: дефіцит ППО, нестача 300 млрд для війська та нове бронювання для виробників дронів, Ізраїль готується до штурму Гази, а США тиснуть на ЄС

9 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

США закликають ЄС відмовитися від російського газу в обмін на новий пакет санкцій проти москви, — FT. Американський міністр енергетики Кріс Райт заявив, що ЄС має замінити закупівлі російської нафти та газу поставками зі США. За його словами, такий крок не лише послабить фінансування російської війни, а й допоможе Брюсселю виконати умови торговельної угоди, яка передбачає придбання американських енергоресурсів на 750 млрд доларів до 2028 року.

Путін розпочав новий етап війни проти України ударом по Кабміну, — The Times. Упевненість путіна посилилася після переговорів із Сі Цзіньпіном у Пекіні, де обговорювалася співпраця між країнами.

Миру до Різдва не буде, — голова МЗС Італії. Антоніо Таяні заявив, що єдиним дієвим механізмом тиску на росію нині можуть стати нові фінансові санкції. Таяні також підтвердив, що Італія не братиме участі у «Коаліції охочих» та не відправлятиме своїх солдатів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав жителів міста Газа залишити його. За словами Біньяміна Нетаньягу, за останні два дні Ізраїль знищив «50 веж терору», і це було «лише прелюдією» для операції із захоплення міста.

Україна ризикує залишитися без ППО через затримки з постачанням від США, — FT. Ситуація загострилася після директиви (https://t.me/c/1197363285/167988) Пентагону у червні, через яку постачання стали нерегулярними та меншими. Особливе занепокоєння викликають прогалини між партіями ракет, що закуповуються за Ініціативою сприяння безпеці України, а також затримки з передачею американських ракет Patriot, Stinger, Hellfire та AIM.

Бронювання в Україні розширили на виробників дронів. Кабмін ухвалив постанову №1106, якою дозволив бронювати співробітників підприємств, що займаються виробництвом різних типів безпілотників — наземних, авіаційних та плаваючих.

США припиняють співпрацю з Європою щодо протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану, — FT. Цей крок відбувся на тлі ліквідації відомств, відповідальних за забезпечення чесності виборів у США та протидію шкідливому іноземному впливу всередині країни та за її межами.

P. Diddy замовив вбивство Тупака Шакура і Шуга Найта, — USA Today. Видання з посиланням на свідчення ймовірного кілера Дуейна «Кеффа Ді» Девіса пише, що у 1996 році репер Шон Комбс (P. Diddy) начебто пообіцяв мільйон доларів за усунення двох відомих фігур хіп-хопу.

З початку року кількість російських повітряних атак зросла більш ніж у п'ять разів, а червень та липень стали найсмертоноснішими місяцями за три роки війни, — WP. Зараз в одній атаці бере участь більше російських дронів, ніж було б за місяць ударів у 2024 році.