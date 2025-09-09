Українці дедалі частіше просять притулок у країнах ЄС, названо країну - лідер

Кількість заяв на отримання притулку від громадян України в країнах Євросоюзу та Швейцарії значно зросла. У першому півріччі 2025 року було подано 16 тисяч таких заяв, що на 29% більше, ніж торік. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState з посиланням на звіт Європейського агентства з питань надання притулку.

Збільшення кількості звернень пов’язане з бажанням українців забезпечити собі довгострокову стабільність. Отримання статусу шукача притулку дає можливість залишитися в країні на тривалий час.

Франція — лідер за кількістю звернень

Лідером за кількістю заяв на притулок стала Франція. Це пояснюється тим, що її правова система дозволяє особам зі статусом шукача притулку перебувати на її території тривалий час.

Варто зазначити, що більшість українців, які прибувають до ЄС, автоматично отримують тимчасовий захист. Ця директива також забезпечує низку важливих прав, однак все більше людей надають перевагу саме статусу шукача притулку, зокрема у Франції.

