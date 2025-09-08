Агента білоруської розвідки затримано в Румунії

Урядові органи Румунії, Угорщини та Чехії у співпраці з Євроюстом провели затримання в Румунії особи, яка підозрюється у злочині державної зради шляхом постійного передавання державної таємниці. Про це йдеться в повідомленні Євроюсту.

Зазначається, що затриманий мав дві зустрічі у 2024 та 2025 роках у Будапешті з офіцерами розвідки Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі. Ці зустрічі поставили під загрозу національну безпеку Румунії.

«Докази у справі свідчать про те, що ця особа була причетна до несанкціонованого розголошення державної таємниці представникам іноземної держави, а саме офіцерам секретної служби Білорусі, починаючи з 2024 року», - повідомляє Євроюст.

Підозрюваний раніше обіймав керівну посаду в Службі інформації та безпеки (SIS) Республіки Молдова.

Стверджується, що метою зустрічей, які відбулися в Будапешті, було надання підозрюваним інформації в обмін на гроші та отримання подальших інструкцій.

«Завдяки координації Євроюсту, органи влади Румунії, Чехії та Угорщини змогли обмінятися інформацією та доказами, а також довести злочинну діяльність цієї особи. Агентство також забезпечило швидке виконання кількох європейських ордерів на розслідування», - йдеться в повідомленні.

Євроюст наголошує на важливості транснаціональної співпраці в розслідуванні такої зловмисної діяльності, оскільки підозрювані можуть скористатися свободою пересування по всій Шенгенській зоні.