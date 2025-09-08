Правоохоронні органи зацікавилися співвласницею G.Bar Сабіною Мусіною, а також корупційними коштами, за які відкривалися салони краси, та бізнесом у РФ

Співвласниці мережі салонів G.Bar Сабіна Мусіна та її подруга Лєра Бородіна у 2015-2022 рр., не дивлячись на агресію РФ та окупацію Криму, частини Донецької та Луганської областей

Співвласниці мережі салонів G.Bar Сабіна Мусіна та її подруга Лєра Бородіна у 2015-2022 рр., не дивлячись на агресію РФ та окупацію Криму, частини Донецької та Луганської областей, офіційно розвивали бізнес у Росії та Білорусі через франчайзингову мережу і платили податки до російського бюджету та, за даними джерел у правоохоронних органах, продовжують це робити навіть після 2022 року, отримуючи гроші з РФ, повідомляє vlasti.net.

Нагадаємо, що на минулому тижні блогер та підприємець Андрій Трушковський, який був другим чоловіком Сабіни Мусіної, звинуватив свою ексдружину у тому, що вона відкрила мережу салонів краси G.Bar на кошти, які «вкрав у армії» її перший чоловік, Костянтин Чередниченко, який був держслужбовцем у 2014-2015 рр. та повʼязаний з «Укроборонпромом» та якого офіційно засуджено до восьми років позбавлення волі за корупцію в українській оборонці. Він зараз переховується за кордоном.

Саме на вкрадені кошти, як сказав Трушковський, у період з 2014 року Мусіна та її партнерка, Валерія Бородіна заснували «G.Bar». Сама блогерка «влаштувала розкішне життя» за ці гроші, купляючи машини та брендові сумки.

«Її чоловік крав гроші в «Укроборонпрому», в пенсіонерів, ЗСУ, АТОшників, а потім G.Bar на ці гроші було побудовано. Всі машини з салону: і перша, і друга, подорожі, сумки елітні, всі пластичні операції — туди пішли ці гроші», — сказав Трушковський.

Наразі Сабіна Мусіна так і не дала прямої відповіді, на які саме гроші були відкриті салони краси G.Bar, оскільки вона офіційно не працювала та не сплачувала податки до того, коли був відкритий перший салон G.Bar.

Як раніше повідомила ЗМІ співвласниця G.Bar Лєра Бородіна, на початку 2022-го мережа франшиз налічувала вже 53 салони в девʼяти країнах. Пʼять були в Росії, ще два – у Білорусі.

За її словами начебто 22 лютого 2022 року «менеджмент G.Bar зібрав усіх франчайзі в Росії на онлайн-зустріч і повідомив про дострокове припинення контрактів. Жоден із партнерів не висунув претензій. Усі власниці франшиз – українки, які довго живуть у Росії».

Проте за даними джерел в українських правоохоронних органах, Сабіна Мусіна та її подруга Лєра Бородіна продовжують співпрацювати з мережою франшиз G.Bar, які наразі змінили вивіски, та, зокрема, співвласницею цих салонів у Росії співачкою Вірою Брежнєвою, з якою у них більш ніж дружні стосунки на протязі багатьох років.

У російських ЗМІ також багато публікацій, де згадується присутність Брежнєвої на відкритті нових салонів G.Bar у Москві, Краснодарі, а також вечірках з Мусіною у Києві та інших містах.

Брежнєва також ще з 2013 році співпрацювала з сервісом оренди суконь Oh my look!, який заснувала Лєра Бородіна.

«Правоохоронні органи, зокрема СБУ та НАБУ, незабаром відреагують на заяву та зізнання колишнього чоловіка Сабіни Мусіної Трушковського та публікації у ЗМІ щодо корупційних грошей, на які був відкриті салони G.Bar та роботу у Росії», – повідомило джерело у правоохоронних органах, коментуючи заяву екс-чоловіка Мусіної.

За даними джерела, наразі відомо, що навіть після лютого 2022 року співвласниці G.Bar продовжували отримувати гроші з РФ через підставних осіб та компанії. Також у правоохоронних органів є питання по роботі салонів G.Bar у інших країнах, зокрема, Польщі, США, на Кіпрі та у країнах ЄС.

За даними українських ЗМІ, Віра Брежнєва навіть після 2022 року мала бізнес у РФ. На запит ЗМІ чи отримує вона надалі гроші від салонів G.Bar у Росії, співачка поки не надала коментар.