Хода пам’яті на честь полеглих у війні з Росією воїнів розвідки

Молодь, ветерани та родини військовослужбовців разом вшанували воїнів-розвідників, які віддали життя, захищаючи Україну.



У кожному з міст були підняті прапори всіх спецпідрозділів ГУР МО України, які нині боронять державу від російської агресії. Полеглих згадали хвилиною мовчання та провели пам’ятний молебень.

«Тінь» — всеукраїнська молодіжна спільнота. Ми об’єднуємо свідому молодь, яка вчиться брати відповідальність. Наша мета — підготувати молодих людей до викликів життя в умовах зовнішньої загрози та сформувати спільноту, де шанують історію й подвиг українських захисників.



Ми пам’ятаємо та будуємо майбутнє.