Суспiльство

Хода пам’яті на честь полеглих у війні з Росією воїнів розвідки

7 вересня, у День воєнної розвідки, понад 5 тисяч людей долучилися до ініціативи ГО «Тінь» у Києві, Львові, Вінниці та Одесі.

Молодь, ветерани та родини військовослужбовців разом вшанували воїнів-розвідників, які віддали життя, захищаючи Україну.

У кожному з міст були підняті прапори всіх спецпідрозділів ГУР МО України, які нині боронять державу від російської агресії. Полеглих згадали хвилиною мовчання та провели пам’ятний молебень.

«Тінь» — всеукраїнська молодіжна спільнота. Ми об’єднуємо свідому молодь, яка вчиться брати відповідальність. Наша мета — підготувати молодих людей до викликів життя в умовах зовнішньої загрози та сформувати спільноту, де шанують історію й подвиг українських захисників.

Ми пам’ятаємо та будуємо майбутнє.

Теги:

УкраїнавійнаходаГУРГО "Тінь"
