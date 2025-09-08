﻿
Свiт

Письменники подали позов до Apple за незаконне навчання ШІ на їхніх книжках

Письменники подали позов до Apple за незаконне навчання ШІ на їхніх книжках

У США компанію Apple звинуватили у незаконному навчанні штучного інтелекту на книжках, захищених авторським правом.

Про це повідомляє Reuters.

Письменники Ґреді Гендрікс та Дженніфер Роберсон подали колективний судовий позов до федерального суду Північної Каліфорнії. Вони стверджують, що Apple копіювала захищені твори без згоди авторів, зазначення авторства та виплати компенсацій.

У позові зазначають, що компанія використовувала відому базу піратських книжок для навчання своїх великих мовних моделей під назвою OpenELM.

Apple та адвокати позивачів поки не прокоментували ситуацію.

Це не єдиний такий випадок — великі технологічні компанії дедалі частіше звинувачують в ігноруванні авторського права під час навчання ШІ. Нещодавно стартап зі штучного інтелекту Anthropic, який створив чатбот Claude, виплатив $1,5 мільярда за цим же порушенням.

Компанії Microsoft, Meta та OpenAI також отримують позови за використання чужих книжок і статей.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАпозовAppleШІавторське правоOpenELM
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Робота або депортація: Чехія хоче змінити умови для українських біженців
Свiт 08.09.2025 15:15:00
Робота або депортація: Чехія хоче змінити умови для українських біженців
Читати
Скасування відкладається? Стало відомо, чи переводитимуть українці годинники восени
Суспiльство 08.09.2025 14:50:15
Скасування відкладається? Стало відомо, чи переводитимуть українці годинники восени
Читати
Вечір Малевича в ЦУМ Київ: кіно, мода та мистецтво в одному просторі
Культура 08.09.2025 14:29:27
Вечір Малевича в ЦУМ Київ: кіно, мода та мистецтво в одному просторі
Читати

Популярнi статтi