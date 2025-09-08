Письменники подали позов до Apple за незаконне навчання ШІ на їхніх книжках

У США компанію Apple звинуватили у незаконному навчанні штучного інтелекту на книжках, захищених авторським правом.

Про це повідомляє Reuters.

Письменники Ґреді Гендрікс та Дженніфер Роберсон подали колективний судовий позов до федерального суду Північної Каліфорнії. Вони стверджують, що Apple копіювала захищені твори без згоди авторів, зазначення авторства та виплати компенсацій.

У позові зазначають, що компанія використовувала відому базу піратських книжок для навчання своїх великих мовних моделей під назвою OpenELM.

Apple та адвокати позивачів поки не прокоментували ситуацію.

Це не єдиний такий випадок — великі технологічні компанії дедалі частіше звинувачують в ігноруванні авторського права під час навчання ШІ. Нещодавно стартап зі штучного інтелекту Anthropic, який створив чатбот Claude, виплатив $1,5 мільярда за цим же порушенням.

Компанії Microsoft, Meta та OpenAI також отримують позови за використання чужих книжок і статей.