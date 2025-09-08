Родинам загиблих військових виплачуватимуть допомогу по-новому

З 1 вересня 2025 року в Україні набирають чинності оновлені правила виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) у разі загибелі військовослужбовців Збройних сил України. Відповідні зміни затверджені Міністерством оборони та стосуються всіх підрозділів Сил безпеки та оборони країни.

За новим порядком, загальний розмір одноразової допомоги залишається без змін і становить 15 млн гривень. Проте тепер 1/5 частини від цієї суми, тобто 3 млн грн, виплачуватиметься негайно після підтвердження смерті військовослужбовця актовим записом про смерть. Решта 12 млн грн надаватиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком, що еквівалентно близько 150 тис. грн щомісяця.

У Міністерстві оборони пояснили, що нові правила спрямовані на забезпечення стабільної та передбачуваної фінансової підтримки родин загиблих воїнів, а також на покриття першочергових потреб сімей у перші дні після трагедії.

«Запровадження рівномірного графіка виплат підсилює плановість та стійкість системи підтримки, одночасно зберігаючи термінову частину допомоги для покриття першочергових потреб родин українських воїнів», — зазначають у МОУ.

Водночас зазначається, що для випадків загибелі, зафіксованих до 1 вересня 2025 року, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

Як повідомляло раніше ForUa, у Зеленського не розглядають можливість зниження мобілізаційного віку в Україні.