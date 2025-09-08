Кількість загиблих в Києві зросла: рятувальники дістали загиблого з-під завалів

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 7 вересня — наразі вона становить троє осіб, серед яких дитина. Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва. «З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці дістали тіло загиблого чоловіка», — зазначили рятувальники.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілів і перевірку житлових будинків на наявність загроз для мешканців.

Як повідомляло раніше ForUa, чоловіка та батька вбитих росіянами під час нічної атаки на Київ матері й дитини знайдено, у нього – важкі травми.