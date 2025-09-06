﻿
Надзвичайні події

На Чернігів окупанти скинули фальшиві гроші із закликом за винагороду допомагати наводити вогонь на ЗСУ

На Чернігів окупанти скинули фальшиві гроші із закликом за винагороду допомагати наводити вогонь на ЗСУ

В одному з мікрорайонів Чернігова зранку 6 вересня знайшли листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами, допомагати наводити вогонь на позиції Збройних сил України й нібито отримувати гроші за це.

Про це повідомила поліція Чернігівщини.

За даними поліціянтів, ці листівки росіяни скинули з безпілотника.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Відомості про це вже зареєстрували, розв’язують питання щодо правової кваліфікації.

Правоохоронці попередили про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом, зокрема поширення інформації про розташування та рух ЗСУ, а також закликали знищувати російські листівки.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУЧернігіврашисти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Морські котики США намагалися провести надсекретну місію перед зустріччю Трампа та Кіма в 2019 році, – NYT
Свiт 05.09.2025 23:12:50
Морські котики США намагалися провести надсекретну місію перед зустріччю Трампа та Кіма в 2019 році, – NYT
Читати
Нетаньягу розглядає можливість закриття Генконсульства Франції в Єрусалимі у відповідь на визнання Палестини
Свiт 05.09.2025 22:53:55
Нетаньягу розглядає можливість закриття Генконсульства Франції в Єрусалимі у відповідь на визнання Палестини
Читати
Путін заявив про неможливість домовитися з Україною: головні тези виступу на СЕФ-2025
Полiтика 05.09.2025 22:34:45
Путін заявив про неможливість домовитися з Україною: головні тези виступу на СЕФ-2025
Читати

Популярнi статтi