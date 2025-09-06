На Чернігів окупанти скинули фальшиві гроші із закликом за винагороду допомагати наводити вогонь на ЗСУ

В одному з мікрорайонів Чернігова зранку 6 вересня знайшли листівки у вигляді 100-гривневих купюр із закликами ділитися координатами, допомагати наводити вогонь на позиції Збройних сил України й нібито отримувати гроші за це.

Про це повідомила поліція Чернігівщини.

За даними поліціянтів, ці листівки росіяни скинули з безпілотника.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Відомості про це вже зареєстрували, розв’язують питання щодо правової кваліфікації.

Правоохоронці попередили про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом, зокрема поширення інформації про розташування та рух ЗСУ, а також закликали знищувати російські листівки.