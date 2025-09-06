Французька компанія виплатить Україні 3,4 млн євро у справі «паспортів»

Іноземна компанія вперше в історії антикорупційних органів України виплатить компенсацію. Французька компанія, що фігурує у справі поліграфкомбінату «Україна», перерахує до держбюджету понад 3,37 млн євро (близько 163 млн грн). Про це повідомило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Угоду про виплату компенсації уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив Паризький суд. Кошти вже заблоковані на спеціальному рахунку і будуть перераховані найближчим часом.

Ця справа стосується махінацій з паспортами, за якими НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють колишнього директора поліграфкомбінату «Україна» та ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Розслідування встановило, що поліграфкомбінат закуповував витратні матеріали у французької компанії Surys за завищеними цінами через естонську фірму-«прокладку». За це ексдиректор отримав авторські права на дизайни захисних елементів документів.

Розслідування проводили спільно з правоохоронцями Франції та Естонії під егідою Євроюсту.

Загалом у справі вісім підозрюваних. У грудні 2024 року одна з фігуранток уклала угоду зі слідством: вона компенсувала 14,5 млн грн збитків, сплатила 2 млн грн на ЗСУ та надала викривальні свідчення, які стали ключовими доказами у справах у Франції та Естонії.

Наразі в Україні розслідування завершено, і сторона захисту знайомиться з матеріалами справи.