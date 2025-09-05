Гарантії безпеки для України запрацювали вже зараз, а не після завершення війни, – Зеленський

Важливо, щоби гарантії безпеки для України запрацювали вже зараз, а не після завершення війни, заявив президент Володимир Зеленський, передає Ukrinform

Як повідомив глава держави, у "Коаліції охочих" наразі 35 країн, і 26 із них готові допомогти реальною підтримкою безпеки.

– Це велика зміна. Це сильні країни, і Італія, авжеж, є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь, – каже Зеленський.

Він наголосив, що протягом найближчих тижнів триватимуть обговорення з кожною країною, що саме вони можуть зробити.

– І важливо, щоби гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення, – додав Зеленський.

Крім того, він заявив, що попри те що РФ намагається продовжувати цю війну, вже розпочалася побудова системи безпеки, яка може підштовхнути Росію до миру.

– Я не можу зараз розкрити всі подробиці – багато з них є дуже чутливими та стосуються військової сфери. Але ми готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі, – яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну, – говорить глава держави.

Також він подякував за запрошення на Міжнародний економічний форум Амброзетті та за увагу до України, до наших людей. Як зауважив Зеленський, ми дуже цінуємо те, що люди в Італії чують нас і підтримують.