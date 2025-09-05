Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександр Малєєв пішов у декретну відпустку для догляду за дитиною наступного дня після того, як Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала його на звільнення.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Прокурор Олександр Малєєв разом із колишньою і теперішньою дружинами взяв участь у програмі «Супермама». У випуску дружини хизувалися дорогим майном. Ця програма стала приводом для перевірки способу життя держслужбовця. Зрештою, НАЗК виявило неправдиву інформацію в декларації, а 9 липня комісія подала посадовця на звільнення.

23 липня Офіс генпрокурора на підставі цього рішення кваліфкомісії видав наказ про звільнення з посади Олександра Малєєва, заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури — начальника управління захисту інтересів держави у сфері навколишнього природного середовища.

В Офісі генпрокурора повідомили, що наступного ж дня після рішення КДКП Олександр Малєєв пішов у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, тобто до 11 вересня 2026 року. Тож посадовця можливо буде звільнити лише з першого робочого дня після відпустки для догляду за дитиною.

Нинішня дружина прокурора — Ганна Малєєва — зазначала в шоу, що їхній спільний доньці 10 місяців. Сам же посадовець у своєму поясненні для КДКП згадує, що знімання телевізійної програми відбувалися з 24 до 31 липня 2024 року. Тобто на момент отримання декретної відпустки дитині Олександра Малєєва було трохи менш як два роки.

Роботодавець не має права відмовити у відпустці для догляду за дитиною. Звільнення працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з ініціативи роботодавця під час дії воєнного стану, є порушенням законодавства про працю, пояснює адвокатка Надія Чухраєва.

Малєєв додав, що не згодний з рішенням кваліфкомісії про його звільнення з посади та оскаржує його в суді. У Єдиному державному реєстрі судових рішень журналісти справді знайшли ухвалу про відкриття спрощеного провадження від 26 серпня 2025 року. У ньому йдеться про те, що Олександр Малєєв звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Офісу генерального прокурора «про визнання протиправним та скасування наказу, поновлення на посаді».