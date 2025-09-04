Фіцо їдє в Україну: деталі візиту

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю, 5 вересня, в Ужгороді, за підсумками зустрічі планується спільна пресконференція.

Про це повідомляє TASR із посиланням на пресслужбу словацького уряду.

Як зазначається, енергетична інфраструктура буде одним із головних питань на порядку денному зустрічі Зеленського та Фіцо в Ужгороді.

«Словацький прем'єр і український президент повідомлять про підсумки зустрічі на спільній пресконференції», – заявили в уряді Словаччини.

Також наголошується, що Фіцо зустрінеться в Ужгороді з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

До складу словацької делегації також увійдуть віцепрем'єр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.

Як повідомляв ForUA , цього тижня Фіцо зустрівся з очільником Кремля Путіним у Пекіні, обговоривши питання України. Він заявив, що Словаччина дуже жорстко реагує на українські атаки на нафтогін «Дружба» і планує підняти це питання на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.

Братислава припускає членство Києва в Євросоюзі, але не погодиться на його прийняття до НАТО, заявив Фіцо.