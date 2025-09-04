Зеленський про розмову з Трампом: Україна запропонувала США розглянути спецформат для захисту неба

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту нашого неба. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом, яку він назвав тривалою та дуже детальною.

За словами Зеленського, він говорив з Трампом після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі. Європейські лідери також взяли участь.

– Передусім про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру. Ми обговорили різні опції. Найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни, – сказав глава держави.

На думку президента України, ключ до миру полягає у позбавленні російської воєнної машини грошей і ресурсів.

Водночас Зеленський і Трамп говорили про максимальний захист українського неба.

Глава держави вважає, що українці не мають залежати від постійних атак з боку РФ, а російські ракети та дрони не мають забирати життя, поки немає миру.

Як стверджує президент, Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту нашого неба.

Володимир Зеленський подякував президенту США Трампу за підтримку українського народу. Як зазначив глава держави, вони домовилися про подальші контакти.