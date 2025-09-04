﻿
Полiтика

Трамп розмовляє із Зеленським по відеозв'язку

"Відеоконференція між американським президентом, його українським колегою та провідними європейськими лідерами, які закликають Вашингтон посилити тиск на Росію, розпочалася", - повідомляє  Deutsche Welle з посиланням на Єлисейський палац.

Лідери "Коаліції охочих" – близько тридцяти країн, переважно європейських, які надають військову підтримку Україні – попередньо зібралися, щоб остаточно узгодити гарантії безпеки для Києва.

Раніше президент Володимир Зеленський також провів у середині дня переговори зі спеціальним посланцем американського президента Стівом Віткоффом на полях зустрічі в Парижі.

