Зуби дракона: що хотів сказати світу Китай демонстрацією військової сили

У середу, 3 вересня, в КНР пройшов безпрецедентний за масштабом військовий парад, присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни та перемозі Китаю над мілітаристською Японією. Про те, що показав Україні та світу цей захід – далі в матеріалі ForUA.

Найбільший за всю історію Китаю військовий парад стартував напередодні о 9-й ранку за пекінським часом у присутності 26 світових лідерів і 50 тисяч глядачів, які зібралися на площі Тяньаньмень, до речі, найбільшій площі світу. Після артилерійських залпів, церемонії підняття національного прапора під гімн Китаю, одягнений у сірий френч Сі Цзіньпін проїхався площею на лімузині з відкритим верхом. «Образ вирішує все. В тому кітелі Сі Цзіньпінь під час військового параду був схожий більше на Сталіна, а не на Мао Цзедуна», - принагідно зауважує політолог Олег Постернак.

Китайський «Сталін» у своїй промові констатував наступне: «Сьогодні людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація, взаємний виграш чи гра з нульовою сумою. Китайський народ твердо стоїть на правильній стороні історії – тобто обирає мир, а не війну». Продовжуючи, китайський лідер, розкритикував «залякувальну поведінку» деяких країн, що стало не надто завуальованим натяком на США, і попередив, що Китай «не зупинити». Власне, подальша демонстрація військової могутності вочевидь мала підтвердити цю тезу наочно.

Отже, Китай вперше представив повноцінну ядерну тріаду – балістичні ракети наземного, морського та повітряного базування. У складі колон пройшли нові рухомі комплекси DF-61 і DF-31BJ, а також міжконтинентальні DF-5C з головними частинами, що розділяються, і дальністю ураження до 20 тис. км. Морську компоненту представляли міжконтинентальні ракети, призначені для базування на підводних човнах JL-3, а повітряну – стратегічна JL-1.

Особливу увагу привернув гіперзвуковий комплекс DF-17 з плануючим блоком: за оцінками західних військових експертів, ракета довжиною близько 11 м та масою близько 5 тон може вражати цілі на дальності понад 1,6 тис. км, розвиваючи швидкість понад 5 махів на висотах до 50-60 км. До тієї ж категорії експерти відносять і протикорабельну DF-26D, розраховану на дальність до 4 тис. км і позиціоновану як «вбивця авіаносців».

У рамках морської компоненти параду були показані й інші гіперзвукові системи. Так, YJ-17 (корабельна ракета з дальністю до 1,2 тис. км та швидкістю до 8 махів) оснащена комбінованою системою наведення та бойовою частиною вагою до 500 кг. YJ-21 заявлено як балістичну гіперзвукову ракету з дальністю близько 1,5 тис. км і швидкістю від 6 до 10 махів.

У числі традиційних протикорабельних засобів боротьби пройшли крилаті ракети YJ-18, що поєднують дозвукову маршеву ділянку (близько 0,8 маха) з розгоном до 2,5-3 маха на підльоті і дальністю до 540 км, а також YJ-12 – надзвукова система з прямоточним двигуном до двигуна 500 кг.

Натомість в актуальній для України сфері ППО китайці похизувалися трьома бойовими лазерними комплексами, включаючи корабельний LY-1 ВМС НВАК, а також мобільний комплекс спрямованого мікрохвильового випромінювання.

З озброєння сухопутних військ на параді було продемонстровано танк Тип-100 та однойменну машину підтримки піхоти. Як принагідно зауважує Reuters, обидві машини оснащені активним захистом, сенсорами та апаратурою для роботи з безпілотниками. Крім того, на параді були продемонстровані безпілотні катери, комплекси морського мінування та нові БПЛА – від так званих ведучих дронів для супроводу винищувачів до корабельних гелікоптерів. Слід зауважити, що ще наприкінці весни головний китайський дипломат Ван І зазначав, що вся ця техніка вже надходить до військ КНР.

Загалом учорашній парад в Китаї тривав 70 хвилин. Кульмінацією заходу став випуск у небо 80 тисяч кольорових повітряних куль і такої ж кількості голубів.

Слід зауважити, що парад у «серці» Пекіну відбувся практично відразу після саміту лідерів країн-членів ШОС, який також пройшов на території Китаю – у місті Тяньцзінь. На тлі заявки КНР стати лідером Глобального Півдня та союзних країн у протистоянні з «несправедливим світопорядком, що нав’язується Заходом на чолі зі США», масштабний військовий парад був також сприйнятий як прагнення Піднебесної передати специфічний «привіт» американцям. І головного американця в особі пана Трампа цей сигнал дійсно зачепив за живе, хоча спочатку очільник Білого дому видавався спокійним. Зокрема, у розмові з журналістами він зазначив, що парад у Китаї та присутність на ньому Путіна та Кім Чен Ина не є викликом Сполученим Штатам. Господар Овального кабінету знову нагадав, що має «дуже добрі стосунки» зі Сі Цзіньпіном.

Однак дещо згодом, вже після початку параду головний республіканець не втримався від їдких зауважень. Спочатку у своєму пості у соцмережі Truth Social американський лідер наголосив на ролі США у наданні допомоги Китаю в період його боротьби з Японією. «Багато американців загинули, борючись за перемогу та славу Китаю. Сподіваюся, що їх по праву шануватимуть і пам’ятатимуть за їхню хоробрість і жертовність!» - написав Дональд Трамп. А потім він кинув камінь в город головного тріо на параді: «Будь ласка, передайте мої найтепліші побажання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, у міру того, як ви будуєте змову проти Сполучених Штатів Америки», - звернувся президент США до Сі Цзіньпіна.

Утім, серед тих, кого парад зачепив ще більше, ніж господаря Білого дому, зі зрозумілих причин виявилося керівництво Тайваню. У Тайбеї вважають, що Пекін спотворює історію, приписуючи перемогу над японцями собі, оскільки в момент капітуляції Японії в 1945 році при владі на материку перебували не китайські комуністи на чолі з Мао Цзедуном, а уряд «Гоміньдану», що в 1949 році втік на Тайвань.

Крім того, очільник тайванської адміністрації Лай Цінде розкритикував Китай за шалені витрати на проведення параду. За його даними, КНР витратила на демонстрацію своєї військової сили 36 млрд юанів ($5 млрд), або 2% всього свого оборонного бюджету. При цьому 1 млрд юанів із цієї суми, згідно з твердженнями пана Цінде, пішли лише на паливо та витрати на військовий персонал, а також покриття збитків від закриття заводів для забезпечення чистого неба під час параду.

До речі, під час парадних заходів стався вельми показовий епізод. Йдеться про особисту розмову за не вимкнених мікрофонів двох 72-річних диктаторів: Путін ділився із Сі намірами жити мінімум до 150 років за рахунок постійної пересадки донорських органів. «Зараз в 70 років ти ще дитина», підтвердив Сі Цзіньпін.

«Як не парадоксально, але для нас і для світу це позитивний момент, бо той, хто впевнений, що житиме, і добре житиме, ще довго, точно не схоче цього робити в бункері. Тим більше – в сховищі від ядерної зими. Тобто, прагнення Путіна до особистого безсмертя є достатньо надійною страховкою для нас, Європи, Америки від ядерної атаки. Бо він не психопат з червоною кнопкою – він цілком прагматичний старий упир», - зауважує з цього приводу політолог Олексій Голобуцький. Натомість західні аналітики, коментуючи парад у Китаї, констатують, мовляв, попри голубів миру, демонстративно-показово випущених у небо, Китай насправді готується до Третьої світової війни.