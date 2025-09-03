Комбінований удар по Україні: на Хмельниччині російська атака забрала життя людини

Сьогодні, 3 вересня, російські війська здійснили комбінований обстріл України, під вогонь потрапила Хмельницька область. Ворог застосував дрони-камікадзе та ракети. У результаті атаки загинув чоловік, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Це перша жертва нічної атаки російських військ по Україні.

Деталі трагедії

За інформацією, оприлюдненою Сергієм Тюріним, загиблий — чоловік орієнтовно 40 років. Його особа наразі встановлюється. На момент удару він перебував безпосередньо в епіцентрі подій. Рятувальники та усі екстрені служби оперативно прибули на місце, а для пошуку залучали службового собаку.

Крім людських втрат, атака призвела до пошкоджень інфраструктури. Зокрема, через ураження лінії електропередач близько 400 домогосподарств у чотирьох населених пунктах залишилися без світла. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Збиті цілі та масштаби атаки

За даними Хмельницької ОВА, сили протиповітряної оборони збили дві ракети та три ворожих дрони типу "Шахед" у небі над областю.

Цей нічний обстріл став частиною ширшої комбінованої атаки росіян по території України. Сьогодні, 3 вересня, ворог використовував крилаті ракети з літаків стратегічної авіації, "Калібри" та ударні безпілотники, спрямовуючи їх на низку областей.