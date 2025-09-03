﻿
Свiт

У Франції затримали ексзаступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача

У Франції затримано колишнього заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача. Затримання відбулося на запит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), яке звинувачує ексчиновника в організації схеми розкрадання 58,44 млн грн компанії «Укренерго». Про це повідомили джерела видання «Цензор.НЕТ».

Деталі справи

За версією слідства, у 2022 році Скоробагач разом зі спільниками придбав три компанії, які мали ліцензії на постачання електроенергії. Ці компанії отримали електроенергію з об'єднаної енергосистеми та продали її споживачам, але так і не розрахувалися з «Укренерго».

Згідно з матеріалами справи, отримані гроші були переведені на рахунки фінансових компаній під виглядом повернення позик, а потім виведені за кордон, зокрема до Болгарії.

Що далі?

Наразі очікується екстрадиція Скоробагача в Україну. У разі доведення його провини в суді, колишньому чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

затриманняНАБУУкренергоВолодимир СкоробагачХарківська облрада
