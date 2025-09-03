Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із попередженням про зростаючу загрозу, що походить від Росії, під час спільної пресконференції в Люксембурзі, повідомляє The Guardian. Рютте наголосив, що агресивні дії РФ поширюються не лише на Україну, а й на всю Європу, що вимагає від Альянсу посилення обороноздатності та рішучих дипломатичних кроків.

Дипломатичні зусилля та гарантії для України

За словами Рютте, нині НАТО зосереджений на двох ключових напрямах:

Підготовка зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Рютте відзначив позитивну роль президента США Дональда Трампа в налагодженні переговорного процесу. Узгодження довгострокових гарантій безпеки для України. Генсек підкреслив, що для досягнення стійкого миру Україна потребує сильної армії та надійних гарантій від союзників. Він також наголосив на необхідності дотримання Росією досягнутих домовленостей.

Реакція на гібридні атаки

Рютте прокоментував нещодавній інцидент з глушінням GPS-сигналу літака з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він назвав подібні події "величезними інцидентами" з потенційно катастрофічними наслідками, що потребують серйозної реакції. Генсек також згадав замах на промисловця та кібератаку на службу охорони здоров'я у Великій Британії як приклади гібридних загроз, з якими стикається Європа.

"Ми всі на східному фланзі"

Окрему увагу Рютте приділив зростаючому ризику, який становлять сучасні російські ракети. За його словами, новітні технології значно скорочують час реагування для європейських країн, ставлячи під загрозу всю територію Альянсу.

"Ми всі знаходимося під прямою загрозою з боку росіян... більше немає різниці, чи живете ви в Лондоні, чи в Таллінні," — заявив Рютте, підкреслюючи, що російські ракети можуть досягти Гааги чи Мадрида за 5-10 хвилин.

Це попередження є продовженням попередніх заяв НАТО про те, що амбіції Росії не обмежуються її агресією проти України і становлять реальну загрозу для всіх країн-членів Альянсу.

Нагадаймо, раніше Рютте оцінив загрози від новітніх ракетних технологій РФ.