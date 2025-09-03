Ранковий дайджест ForUА: атака РФ і цинічні умови миру, нові формати мобілізації та легалізація криптовалюти

3 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:

РФ завдала масштабного удару по Україні — використала сотні дронів і ракети, цілячи в енергетику, залізницю та цивільні об’єкти.

Лавров назвав дві цинічні умови для завершення війни і "тривалого" миру. Україні треба визнати та формалізувати «‎нові територіальні реалії» в міжнародно-правовому порядку, — глава МЗС рф Лавров.

У Дніпрі люди перекрили дорогу через відсутність світла і води, — місцеві канали. Місцеві пабліки писали про проблеми зі світлом, які почалися в суботу вночі після прильотів. Люди скаржаться, що світла немає вже 5 днів. На місці починаються конфлікти з водіями.

Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через атаку рф. Станом на ранок більше 30 потягів йдуть з запізненням через ракетну та дронову атаку по території України.

Путін образив Трампа, відповівши на лист Меланії ударом по Києву та вбивством ще 4 українських дітей, — WP. 15 серпня перша леді Меланія Трамп написала путіну листа, закликаючи його встановити мир заради дітей. У четвер, 28 серпня, путін відповів — розпочав масовану атаку дронами та ракетами по будинках і дитсадку в центрі Києва, внаслідок якої загинули 23 людини, серед них четверо дітей.

Міністр оборони Британії Джон Гілі прибув до Києва. Планується обговорення питань постачань зброї напередодні нового засідання у форматі «Рамштайн».

Контракт 18-24 запропонують іншим віковим категоріям військових, — заступник голови ОП Паліса. Буде запропоновано подібний контракт для інших категорій. А також для, можливо, мобілізованих громадян.

Якщо КНДР може допомогти росії, вона обов’язково це зробить — це братський обов’язок, — Кім Чен Ин. Переговори між Кім Чен Ином та путіним тривали 1,5 години.