Кремль, ймовірно, опублікував відеозвернення колишнього президента України Віктора Януковича у день промови російського лідера Владіміра Путіна на саміті ШОС, щоб надати легітимности вимозі очільника Кремля про зміну влади в Україні, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що час зйомки відеозвернення Януковича – невідомий, але він розпочав із заяви, що Путін «абсолютно правий» – очевидно, у відповідь на зауваження російського лідера щодо України на саміті ШОС, «що вказує на те, що це, ймовірно, була зрежисована інформаційна спроба».

«Публікація відео Януковича в російських державних ЗМІ, ймовірно, була навмисно зроблена в день заяв Путіна. Кремль може створювати умови, щоб стверджувати, що Янукович, а не президент Володимир Зеленський є легітимним лідером України. Однак такі твердження є хибними, оскільки Янукович втік з України за власним бажанням після Революції Гідности, і з того часу в Україні відбулося кілька демократичних виборів», – йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що вимоги Путіна щодо зміни влади в Україні в його промові на саміті ШОС не є новими, «а радше повторенням його довоєнних вимог, яких він дотримувався протягом усієї війни».

Аналітики також нагадують, що Янукович відвідував Білорусь у березні 2022 року, «можливо, в рамках зусиль Кремля щодо відновлення його на посаді президента України».

«Повторення Путіним цієї ж вимоги демонструє, як його небажання відмовитися від своїх початкових воєнних цілей є ключовою причиною відсутності прогресу в напрямку миру з часу саміту США і Росії на Алясці в серпні 2025 року», – йдеться в повідомленні.

1 вересня російські державні ЗМІ опублікували відеозвернення Януковича, в якому він заявив, що працював над наближенням України до ЄС під час свого президентства, і що його кінцевою метою був вступ України до ЄС. Янукович звинуватив партнерів України і ЄС у «неправильній» поведінці під час переговорів і розкритикував ЄС за нерозуміння труднощів економічної ситуації в Україні. Янукович також заявив, що завжди виступав проти членства України в НАТО, яке, за його словами, було б «катастрофою» і «прямим шляхом до громадянської війни». Остання публічна поява Януковича у ЗМІ була в липні 2022 року, коли він закликав українців здатися, кажуть в ISW.