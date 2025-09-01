Глава Бундесверу розкритикував фон дер Ляєн за заяви про перспективи розміщення військ в Україні

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розкритикував заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо перспектив розміщення на території України міжнародного контингенту, повідомляє Zeit.

«Окрім того факту, що Європейський Союз не має жодних повноважень чи компетенції щодо розгортання військ – незалежно від того, хто чи що – я б утримався від підтвердження чи коментування таких міркувань будь-яким чином», – сказав Пісторіус під час відвідання збройового заводу у Тройсдорфі, земля Північний Рейн-Вестфалія.

За словами політика, тривають дискусії про те, «що було б можливо, що не було б можливо, і за яких застережень та умов щось взагалі було б можливо».

Власне Пісторіус переконаний, що «публічно обговорювати це на даний момент абсолютно неправильно».

Під час свого візиту міністр обговорив питання розширення виробництва зброї в Німеччині. «Виробничі потужності значно зростають, але ми ще не досягли ліміту», – сказав очільник оборонного відомства.

Компанія, яку він відвідав, DynITEC GmbH, дочірня компанія Diehl Defence, виробляє компоненти для детонаторів та вибухових речовин, що використовуються в боєприпасах та керованих ракетах.

Пісторіус наголосив на тому, що Німеччина повинна стати більш незалежною, «де це можливо, шляхом технологічного розвитку, а також шляхом зростання промислових об'єктів та виробничих потужностей у Німеччині».

Як повідомляв ForUA, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила виданню Financial Times, що ЄС працює над конкретними планами розгортання багатонаціональних військ в Україні.