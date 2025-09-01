﻿
Свiт

Глава Бундесверу розкритикував фон дер Ляєн за заяви про перспективи розміщення військ в Україні

Глава Бундесверу розкритикував фон дер Ляєн за заяви про перспективи розміщення військ в Україні

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розкритикував заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо перспектив розміщення на території України міжнародного контингенту, повідомляє Zeit.

«Окрім того факту, що Європейський Союз не має жодних повноважень чи компетенції щодо розгортання військ – незалежно від того, хто чи що – я б утримався від підтвердження чи коментування таких міркувань будь-яким чином», – сказав Пісторіус під час відвідання збройового заводу у Тройсдорфі, земля Північний Рейн-Вестфалія.

За словами політика, тривають дискусії про те, «що було б можливо, що не було б можливо, і за яких застережень та умов щось взагалі було б можливо».

Власне Пісторіус переконаний, що «публічно обговорювати це на даний момент абсолютно неправильно».

Під час свого візиту міністр обговорив питання розширення виробництва зброї в Німеччині. «Виробничі потужності значно зростають, але ми ще не досягли ліміту», – сказав очільник оборонного відомства.

Компанія, яку він відвідав, DynITEC GmbH, дочірня компанія Diehl Defence, виробляє компоненти для детонаторів та вибухових речовин, що використовуються в боєприпасах та керованих ракетах.

Пісторіус наголосив на тому, що Німеччина повинна стати більш незалежною, «де це можливо, шляхом технологічного розвитку, а також шляхом зростання промислових об'єктів та виробничих потужностей у Німеччині».

Як повідомляв ForUA, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила виданню Financial Times, що ЄС працює над конкретними планами розгортання багатонаціональних військ в Україні.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніУрсула фон дер ЛяєнБорис Пісторіусмиротворча місія в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

"Зуби дракона" проти російської загрози: Литва будує лінію оборони
Свiт 01.09.2025 15:29:47
"Зуби дракона" проти російської загрози: Литва будує лінію оборони
Читати
Rheinmetall відкрив новий завод і анонсував поставки для ЗСУ
Війна 01.09.2025 15:11:48
Rheinmetall відкрив новий завод і анонсував поставки для ЗСУ
Читати
Помер художник, який створив улюблених героїв мільйонів українців
Культура 01.09.2025 14:50:36
Помер художник, який створив улюблених героїв мільйонів українців
Читати

Популярнi статтi