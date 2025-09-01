Rheinmetall відкрив новий завод і анонсував поставки для ЗСУ

Німецький оборонний концерн Rheinmetall відкрив новий завод з виробництва боєприпасів у містечку Унтерлюс, Німеччина, і вже у 2025 році розпочне поставки снарядів в Україну. Про це заявив голова правління компанії Армін Папперґер під час урочистого відкриття, пише DW.

Масштабне виробництво та автоматизація

Завод, що майже повністю автоматизований, дозволить значно наростити обсяги виробництва. За словами Папперґера, на одній зміні працюють лише 40 фахівців. Річна потужність нового підприємства становитиме близько 350 тисяч снарядів калібру 155 мм.

"Ми маємо потужність, швидкість і завдяки автоматизації можемо нарощувати обсяги", — наголосив керівник Rheinmetall.

План поставок для України

У 2025 році Rheinmetall планує відправити в Україну перші 25 тисяч боєприпасів.

У 2026 році концерн планує виготовити щонайменше 150 тисяч снарядів, із яких 100–200 тисяч будуть призначені для української армії. Решту отримають інші партнери.

Перспективи співпраці з Україною

Компанія Rheinmetall також готує запуск аналогічного виробництва безпосередньо в Україні. Однак, за словами Папперґера, цей процес гальмується через бюрократичні труднощі. Якщо їх вдасться подолати, виробництво може стартувати через 12–14 місяців.

Крім того, концерн розглядає можливість інвестування у виробництво великих дронів в Україні. Остаточне рішення залежатиме від умов, які будуть створені для такого проєкту.

Папперґер підкреслив, що Rheinmetall уже активно співпрацює з українськими оборонними підприємствами та бачить у цьому значний потенціал для обох сторін.