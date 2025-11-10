﻿
Війна

У Чехії хочуть згорнути снарядну ініціативу

Перший заступник голови партії ANO Карел Гавлічек не виключив припинення ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.

За словами Гавлічека, посадовці "були залякані" урядом, що йде у відставку, і тепер починають висловлюватися щодо ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні, повідомляє iDnes.

На його думку, країни, які приєдналися до ініціативи, будуть здивовані.

"Висновки формування уряду показують більші проблеми, ніж очікував рух ANO", – сказав він.

Фото: Defense Express.

 Автор: Галина Роюк

