Символічна страта: хто і за що вбив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія

У ніч проти понеділка, 1 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві чинного нардепа та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Детальніше про цю резонансну подію та її ймовірні політичні наслідки – в матеріалі ForUA.

Президент Володимир Зеленський в ніч проти понеділка, 1 вересня повідомив, що затримано підозрюваного у вбивстві колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія, яке сталося у суботу. За словами нинішнього господаря Банкової, затриманий вже дав перші свідчення. Про його особу не повідомляється.

«Наразі проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. Вся команда правоохоронців, співробітники прокуратури продовжують працювати цілодобово», - заявив глава держави, подякувавши «кожному, хто залучений до цієї роботи».

Канал «Прямий» оприлюднив фото чоловіка, якого підозрюють у вбивстві ексглави Верховної Ради Андрія Парубія. За даними журналістів, він є місцевим мешканцем і діяв свідомо.

Джерела каналу в правоохоронних органах повідомили, що російські спецслужби шантажували підозрюваного протягом року. За даними, йому погрожували, маніпулюючи інформацією про місце знаходження тіла його загиблого на війні сина.

Іван Вигівський заявив, що затриманий вбивця Андрія Парубія діяв свідомо та планомірно: «Він тривалий час готувався, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Нам знадобилося лише 36 годин, аби вийти на його слід і затримати...Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід».

Глава МВС Ігор Клименко, водночас, повідомив, що правоохоронці поки не розкриватимуть багатьох деталей в інтересах слідства. «Скажу тільки, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересування загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі», - зазначив профільний міністр. За словами Клименка, розкриття вбивства знаходилося під особистим контролем президента. «Вкотре поліцейські та співробітники Служби безпеки України показали високий професійний рівень. Через 24 години після вбивства вже вийшли на прямий слід стрільця, а за 36 годин – затримали», - резюмував він.

Як відомо, вбивство Андрія Парубія сталося у Франківському районі Львова у суботу, 30 серпня. Підозрюваний зробив серію пострілів, внаслідок яких 54-річний політик помер на місці до прибуття медиків. Нападник гранично оперативно втік з місця злочину – для його пошуку в місті запровадили план «Сирена». Вбивця був одягнений у форму кур’єра заснованого в Іспанії сервісу доставки Glovo.

Це, як то кажуть, сухий фактаж, а ось інтерпретації того, що сталося - традиційно різняться. Зокрема, відомий журналіст-міжнародник Віталій Портников на своєму авторському Youtube-каналі зазначає наступне: «Вбивство Андрія Парубія ще раз нагадує, що навіть якщо колись визріють умови для припинення гарячої фази російсько-української війни, терористична війна Росії проти України не припиниться ані на мить. Тому що для росіян це не війна за територію і навіть не війна за кордони. Це війна з українством, яке заважає їм відновити контроль над територіями й кордонами. Тому життя в Україні було, є і ще довгі десятиріччя буде життям у фортеці. А Андрій (Парубій – Ред.), до речі, і був справжнім комендантом цієї фортеці».

Водночас політолог Олег Постернак звертає увагу на наступні вельми показові моменти: «Пару речей по вбивству Парубія, на які треба негайно звернути увагу при з’ясуванні всіх обставин злочину. Миттю після інформації про вбивство почала реалізовуватись в соціальних мережах операція впливу. Справа в тому, що антиукраїнський блогер Всеволод Філімоненко на своєму Уoutube-каналі 20 серпня розповсюджує фейк про те, що Зеленський буде втікати у Лондон, а спікером стане Парубій, який підпише із Путіним мирну угоду. Неймовірно дебільний наратив. Філімоненко дуже часто бере інтерв’ю у Ігоря Мосійчука, Коцаби та інших фейкометів, які мають стосунок до Новинського Зрозуміло, що цю інформацію можна продати лише для корисних ідіотів та міських божевільних, які готові роззявити рота перед будь-яким утаємничим фейком, що здатен прорости лише в надрах примітивного когнітивного апарату. Ну, яка притомна людина в нашій країні повірить, що Парубій буде підписувати територіальну капітуляцію із Путіним? Ще раз, хто - Парубій? Між тим 30 серпня Парубія вбивають і зрозуміло виникає бажання у російської медіарезидентури розігнати рамку про наявність мотиву у влади прибрати Парубія. Парубій вже більше ніж 5 років вийшов із активної політики, він зосередився на роботі в оборонному комітеті Ради і суттєво зменшив свою публічну активність. Ймовірніше за все цій вищезазначеній медіаобслузі могли спеціально кинути задачу в переддень вбивства «сакральної жертви» розповсюджувати вигідний РФ наратив і тепер спробувати зсунути домінуючу версію про замовлення з РФ наявністю якогось там мотиву прибрати Парубія всередині країни».

Акцентувавши на тому, що мертвий Парубій був стовідсотково потрібен Росії, експерт резюмував: «Парубій фігурував у розстрільних списках Кремля. У російських спецслужбах сталою і поширеною є столітня практика політичних вбивств українських політичних діячів, яку зухвало реалізували цього разу. Парубій став легкою жертвою через недооцінку народним депутатом організації власної охорони. Для РФ Парубій – організатор самооборони на Майдані в 2013-2014 роках та промоутер законодавства щодо захисту української мови. Його вбити – справа честі для Кремля і знак ефективної заглибленості в українські справи».

Натомість політолог Олександр Кочетков, задавшись питанням про те, чому Росія вбиває колишніх, а не тих, що в авторитеті зараз і хто потенційно може стати на заваді імперським планам закінчення війни на кремлівських умовах, зазначає: «Я не маю адекватної відповіді на це запитання. А якщо це наші розбірки на правому електоральному фланзі, то знов таки незрозуміло, які задачі вирішує подібний терор? Не буду здивований, коли слідство висуне особисто-побутові або суто матеріальні причини вбивства Парубія. Якщо цього не відбудеться, то тоді доведеться зробити нетривіальний висновок: хтось всередині України чи за її межами з незрозумілих причин вбиває діячів націоналістичного спрямування, чиї прізвища ще на слуху, але які вже ні на що не впливають. Виходячи з такого висновку, я б порадив пану Вятровичу додатково подбати про власну безпеку».

Власне пан В’ятрович - колега Парубія по фракційному цеху – став одним із організаторів символічної акції пам’яті вбитого ексспікера. «Шановні друзі, кияни, майданівці! Поховання Андрія Парубія відбудеться 2.09 у Львові. Але для нас він один із провідників Майдану 2004 та 2013-2014. Тому вважаємо важливим попрощатися з ним саме на цьому святому місці. Приходьте на символічне прощання з Андрієм 1 вересня на 18:30, запрошуйте інших. Пригадаймо «про великі дні наших Визвольних змагань», - написав Володимир В’ятрович у соцмережах. З аналогічним закликом звернувся також колишній президент Порошенко та інші члени фракції «Євросолідарність», яку представляв Андрій Парубій.

Поза всяким сумнівом, Андрій Парубій – людина з фактично бездоганною політичною біографією, яка послідовно і твердо стояла на проукраїнських позиціях, заслуговує на те, щоб люди на Майдані провели символічне прощання з ним. Цілком зрозуміло, що у цій трагічній в усіх сенсах історії апріорі не може бути позитивних ноток. Однак, як не парадоксально, вони все ж таки є. Річ у тім, що затримання ймовірного вбивці Андрія Парубія за гарячими слідами унеможливлює внутрішньо політичну дестабілізацію в Україні, про що сплять і мріють кремлівські виродки.