﻿
Війна

У ніч на 31 серпня українські ППО знешкодили 126 ворожих БпЛА

У ніч на 31 серпня українські ППО знешкодили 126 ворожих БпЛА

У ніч на 31 серпня російська армія атакувала Україну 142 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків як Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українська ППО знешкодила 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Проте ще 16 ворожих безпілотників влучили у 10 місцях, ще на шести — впали уламки.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

пповійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Скандал: "тупе стадо" має й надалі любити пісні Насті Каменських
Надзвичайні події 30.08.2025 11:01:54
Скандал: "тупе стадо" має й надалі любити пісні Насті Каменських
Читати
Зеленський закликав ввести жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима
Полiтика 30.08.2025 10:21:51
Зеленський закликав ввести жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима
Читати
Окупанти цієї ночи продовжили бити по цивільних українцях
Війна 30.08.2025 10:10:01
Окупанти цієї ночи продовжили бити по цивільних українцях
Читати

Популярнi статтi