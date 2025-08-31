У ніч на 31 серпня українські ППО знешкодили 126 ворожих БпЛА

У ніч на 31 серпня російська армія атакувала Україну 142 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого українського Криму, а ще з таких російських напрямків як Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Українська ППО знешкодила 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Проте ще 16 ворожих безпілотників влучили у 10 місцях, ще на шести — впали уламки.