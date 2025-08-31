Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Київ та Делі обговорили російську агресію проти України та ситуацію в країні. Про це повідомив український лідер у соцмережах.
"Поінформував про переговори з Президентом Трампом у Вашингтоні за участю європейських лідерів. Це була продуктивна, важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру. Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником.
Минуло майже два тижні, і за цей час, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу - лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей. Дякую пану Премʼєр-міністру за слова співчуття рідним та близьким загиблих.
Ми скоординували наші позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва. Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту. Дякую.
Також обговорили наші двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії. Є потенціал, який можемо реалізувати. Буду радий зустрітися з Премʼєр-міністром найближчим часом", - написав Зеленський.
В офісі індійського прем’єра повідомили, що президент Зеленський "поділився своїм баченням останніх подій, пов'язаних з Україною".
"Прем'єр-міністр подякував президенту Зеленському та підтвердив непохитну та послідовну позицію Індії щодо мирного врегулювання конфлікту та підтримки зусиль, спрямованих на якнайшвидше відновлення миру. Прем'єр-міністр підтвердив зобов'язання Індії надати всіляку можливу підтримку у цьому відношенні.
Лідери також розглянули прогрес у двосторонньому партнерстві між Індією та Україною та обговорили шляхи подальшого посилення співпраці в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Вони домовилися залишатися на зв'язку", - йдеться у заяві.
Автор: Сергій Ваха
Thank President Zelenskyy for his phone call today. We exchanged views on the ongoing conflict, its humanitarian aspect, and efforts to restore peace and stability. India extends full support to all efforts in this direction. @ZelenskyyUa— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025