Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Київ та Делі обговорили російську агресію проти України та ситуацію в країні. Про це повідомив український лідер у соцмережах.

"Поінформував про переговори з Президентом Трампом у Вашингтоні за участю європейських лідерів. Це була продуктивна, важлива розмова, спільне бачення партнерів про те, як досягти реального миру. Україна підтвердила, що готова до зустрічі з російським очільником.

Минуло майже два тижні, і за цей час, коли Росія повинна була готуватися до дипломатії, Москва не дала жодного позитивного сигналу - лише завдала цинічних ударів по цивільних обʼєктах і вбила десятки наших людей. Дякую пану Премʼєр-міністру за слова співчуття рідним та близьким загиблих.

Ми скоординували наші позиції перед самітом Шанхайської організації співробітництва. Закінчення цієї війни має розпочатися з безумовного припинення вогню, з необхідної тиші. Цю позицію розуміють та підтримують усі. Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту. Дякую.

Також обговорили наші двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії. Є потенціал, який можемо реалізувати. Буду радий зустрітися з Премʼєр-міністром найближчим часом", - написав Зеленський.

В офісі індійського прем’єра повідомили, що президент Зеленський "поділився своїм баченням останніх подій, пов'язаних з Україною".

"Прем'єр-міністр подякував президенту Зеленському та підтвердив непохитну та послідовну позицію Індії щодо мирного врегулювання конфлікту та підтримки зусиль, спрямованих на якнайшвидше відновлення миру. Прем'єр-міністр підтвердив зобов'язання Індії надати всіляку можливу підтримку у цьому відношенні.

Лідери також розглянули прогрес у двосторонньому партнерстві між Індією та Україною та обговорили шляхи подальшого посилення співпраці в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Вони домовилися залишатися на зв'язку", - йдеться у заяві.