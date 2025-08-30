Стартували зйомки фільму «Зоряні війни: Зоряний винищувач»

У Великій Британії розпочалися зйомки фільму «Зоряні війни: Зоряний винищувач» (Star Wars: Starfighter) режисера Шона Леві. Про це повідомив The Hollywood Reporter.

Американська кінокомпанія Lucasfilm оголосила акторський склад стрічки. Головну роль зіграє голлівудський актор Раян Гослінг, а Міа Гот та Метт Сміт гратимуть лиходіїв. У фільмі також знімуться Флінн Грей, Аарон П'єр, Саймон Берд, Джамаель Вестман, Деніел Інгз та Емі Адамс.

«Дуже хвилююче і честь для мене, що ми починаємо виробництво фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач". Відколи Кеті Кеннеді зателефонувала мені та запросила розробити оригінальну пригоду в цій неймовірній галактиці "Зоряних війн", це стало здійсненням мрії, як у творчому, так і в особистому плані», - прокоментував Шон Леві.

«Зоряний винищувач» - це окремий фільм, не пов’язаний з попередніми стрічками франшизи чи персонажами так званої «Саги Скайвокерів», що розповідають про Люка Скайвокера та його батька Енакіна.

Події «Зоряного винищувача» відбуваються приблизно через п’ять років після подій фільму 2019 року «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження».

Подробиці сценарію, написаного Джонатаном Троппером, тримають у таємниці.