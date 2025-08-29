﻿
Полiтика

Пропозиції про буферну зону не відповідають реаліям війни, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ті, хто пропонує створити буферну зону між Україною та Росією, не розуміють, у яких умовах відбувається сучасна війна.

Таку думку висловив президент України під час брифінгу.

На думку Зеленського, створення буферної зони не відповідає сучасним умовам війни.

– Тільки ті, хто не розуміє, в якому стані сьогодні, технологічному стані, відбувається війна, пропонують буферну зону 40, 50, 60, я навіть чув пропозиції щодо 100 кілометрів. Це абсолютно інша історія, – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що через активне використання дронів і високотехнологічної зброї на фронті буферна зона фактично вже існує.

– Сьогодні важка зброя і так у нас перебуває 10 плюс кілометрів одна від одної, бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю мертвою зоною, хтось називає сіра зона, вона вже існує, – додав Зеленський.

Глава держави також зазначає, що якщо Росія хоче збільшити відстань, то може відвести свої війська вглиб тимчасово окупованих територій.

– Нам для цього нічого не потрібно. Дрони все випалюють, – заявив Зеленський.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

буферна зонаВолодимир Зеленськийвійна в Україніагресія рф
