Зеленський має до Трампа розмову стосовно відповідальности за його слова

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром спливуть «кілька тижнів», які президент США Дональд Трамп дав Росії, перш ніж запроваджувати якісь сильні кроки проти РФ.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами 29 серпня.

«Є розмова з президентом Трампом. Кожен із нас повинен відповідати за те, що він говорить, на що готовий. Президент США — ми з ним говорили у двосторонньому треці, а потім і з європейцями, що ми підтверджуємо ці платформи й домовимося, скільки чекаємо до якихось сильних кроків США у бік Росії. Бо ви ж запропонували нам, і ми одразу погодилися. Що від нас ще чекати? Ми погодилися, а Росія — ще ні. І тоді прозвучало від президента: окей, ми будемо готові через кілька тижнів, два-три. Просто щоб нагадати: два тижні будуть уже [1 вересня]. І ми нагадаємо всім про це», — сказав Зеленський.

Він заявив: для того, щоб ватажок рашистів сів за стіл переговорів потрібне «велике бажання Америки».

Зеленський повідомив, що ЄС готує вже 19-й пакет санкцій проти росії, але лише зусиль Європи недостатньо. Він відзначив, що Європа синхронізується зі США, і наголосив: важливо, щоб вони «дотиснули» Росію.

«Війна все одна закінчиться. Він (Путін — ред.) нікуди не дінеться», — сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з російським лідером Владіміром Путіним він розпочав підготовку до зустрічі очільника Кремля з українським президентом Володимиром Зеленським.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, керівник РФ висловив готовність до цієї зустрічі, тоді як російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров наголосив, що такі зустрічі «потрібно дуже ретельно готувати».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що зустріч може відбутися протягом наступних двох тижнів. Однак після масованого російського обстрілу по столиці України він висловив думку, що тепер зустрічі Зеленського та Путіна «очевидно, не буде».

Українські посадовці упродовж останнього тижня — з 18 пдо 24 серпня — проводили зустрічі та розмови з чужоземними країнами, які розглядають для місце проведення майбутніх переговорів, а також для залучення до гарантій безпеки для України.