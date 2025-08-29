У світі все впевненіше лунають голоси про залежність Трампа від Кремля

У Президента США Дональда Трампа є “якась залежність” від Кремля – можливо, компромат – тому він і не застосовує жорстких і ефективних рішень проти російського диктатора Владіміра Путіна, хоча усі передумови для цього уже давно назріли.

Таку думку в етері “Прямого” висловив Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009 рр., керівник Центру дослідження Росії.

“От в цьому якраз і головна загадка – дізнатися, чому він так симпатизує Путіну. Я рекомендую прочитати спогади тих людей, які працювали з Трампом. Я рекомендую всім, хто хоче трохи зрозуміти, що таке Трамп і як він діє, почитати спогади Болтона, який у нього працював в першій каденції радником з питань національної безпеки. І у нього там є цікаві подробиці. Він пише, що як тільки мова десь на якихось заходах чи під час нарад заходила про Росію, Трамп одразу переводив тему на щось інше. І він каже, що це справді було надзвичайно цікавим спостерігати, тому що це наштовхує на якісь думки, висновки і, можливо, підозри”, – зауважив Огризко.

При цьому він не виключив, що у Трампа є “якась залежність” від Кремля, тому він і не застосовує жорстких рішень проти російського диктатора Владіміра Путіна.

“На жаль, у нас немає поки що того, щоб сказати так, це якась закономірність, це якась залежність, але аналіз того, як Трамп реагує на всі злочини Росії, мене особисто підштовхує до думки, що справді щось таки є. І це “щось” стримує його від адекватних, нормальних рішень, які вже давно мали би бути застосованими. А застосовувати Трампу є що. У нього повне кишеня, як він любить казати, карт. І карти там явно не шістки, там, знаєте, козирні тузи. І він це може зробити дуже швидко і дуже ефективно”, – наголосив український дипломат Володимир Огризко.

Слід зазначити, що напередодні Президент Португалії Марсело Ребело де Соуза зробив гучну заяву про Президента США Дональда Трампа, назвавши його радянським та російським агентом. За словами де Соуза, політика Трампа фактично працює на користь Кремля та шкодить єдності Заходу у протидії агресії Росії.

При цьому російський диктатор Владімір Путін не хоче сідати за стіл переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським. І справа не лише в ідеологічній ворожнечі. Сам факт такої зустрічі став би для Кремля стратегічним провалом – він підкреслив би те, що Росія всіма силами намагається приховати: Україна вистояла.

Тим часом Президента США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на зустрічі на рівні лідерів за участі українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна. Водночас він порівняв лідерів України та РФ з “олією та оцтом”, адже вони “не надто ладнають з очевидних причин”.