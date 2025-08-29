﻿
Війна

Бельгія дасть Україні додаткові 100 мільйонів

Бельгія надасть Україні додаткову військову допомогу в розмірі 100 мільйонів євро у 2025 році в рамках нової ініціативи НАТО "Пріоритетний список потреб України".

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що ці кошти будуть виділені додатково до мільярда євро військової допомоги, яку Бельгія вже надала.

"Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, Бельгія будує перший у світі штучний енергетичний острів.

Фото: АрміяInform.

 Автор: Галина Роюк

