Ранковий дайджест ForUА: удар по Києву, 19-й пакет санкцій, Україна отримає ракети ERAM

29 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

У Дарницькому районі столиці України завершено рятувальні роботи на місці вчорашньої російської атаки. Внаслідок атаки загинуло 23 людини, 53 отримали поранення. Досі невідомою залишається доля восьми осіб.

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії. ЄС готує новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, який може включати обмеження щодо російської енергетики та фінансових послуг, а також вторинні санкції.

Спецпосланець Трампа неправильно зрозумів вимоги Кремля щодо територіальних поступок. Віткофф, неправильно передав позицію Росії щодо територіальних поступок після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 6 серпня в Москві. Однак невдовзі дипломатичні зусилля перетворилися на плутанину. 7 серпня під час розмови з європейськими лідерами Віткофф заявив, що Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей, якщо Україна поступиться Донецькою та Луганською. Ця пропозиція "вразила багатьох учасників" телефонної розмови, оскільки вона різко суперечила їхнім власним оцінкам позиції Путіна.

США схвалили продаж Україні понад 3000 керованих ракет ERAM. США офіційно схвалили продаж Україні понад 3000 керованих ракет ERAM (Extended Range Air Munitions), — про це повідомляє Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки (DSCA). Орієнтовна вартість угоди становить 825 мільйонів доларів.

У МЗС Туреччини розповіли про нові цілі Росії. Росія переглядає свої цілі щодо окупації українських територій. Замість повного контролю над чотирма областями, Російська Федерація тепер намагається утримати позиції на Запоріжжі та частково на Донеччині.

Європа обговорює створення 40-кілометрової буферної зони в Україні. Європейські лідери та дипломати розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони в Україні, аби припинити бойові дії. Ця ініціатива обговорюється без участі США. Ця зона могла б пройти вздовж лінії фронту, створивши простір, де сторони не могли б вести наступальні дії. Метою є припинення боїв і початок мирних переговорів.

Трамп тисне на Зеленського, вимагаючи територіальних поступок. Трамп у приватних бесідах висловив своє роздратування через відсутність результатів у його дипломатичних зусиллях щодо припинення війни в Україні. Трамп незадоволений вимогами України та Європи, які, на його думку, є перешкодою для досягнення миру.