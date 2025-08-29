﻿
Війна

Росія атакувала Україну 68-ма ударними БпЛА

У ніч на 29 серпня (із 20.00 28 серпня) противник атакував 68-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. 

Зафіксовано влучання 22 БпЛА на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.

Фото: Повітряні сили.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi