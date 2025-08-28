Очікувана міграція населення з України до 2026 - близько 400 тисяч

За 2025–2026 роки з України виїде ще майже 400 тис. людей, при цьому додому не повернеться 70% українців. Навіть після завершення війни країну може очікувати нова хвиля міграції. Це спровокує ситуацію, коли на відбудову доведеться залучати чужоземців, повідомляє Офіс міграційної політики.

Своєю чергою, Національний банк України також прогнозує, що за 2026-2027 роки з країни на міграцію виїде до 400 тисяч українців. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

НБУ зменшив очікування щодо кількости українців, які повернуться до країни. Так в НБУ у 2024 році прогнозували, що до 2027 року до України повернуться близько 500 тисяч українців. У прогнозі за 2025 рік Нацбанк встановив, що до України повернеться з міграції близько 100 тисяч українців.

Прогноз міграції фото: Скриншот даних Офісу міграційної політики

«Наша оцінка базується на тому, що не повернеться 70% українців, котрі знаходяться за кордоном. Після закінчення військових дій, на жаль, в нас не буде стрімкого економічного злету. І це спричинить нову хвилю трудової міграції з України. За нашими оцінками, додаткова хвиля може стосуватись навіть 2 млн українців. І ми опинимось в ситуації, що Захід буде інвестувати в Україну: до нас будуть заходити гроші на інфраструктурні проєкти, на відбудову якихось підприємств, але питання – хто буде фізично працювати? Бо в нас скорочується кількість робочих рук», – розповів голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник.

Цікаво, що в звіті НБУ сказано й про певні позитивні моменти. Зокрема, про зростання зарплат, утім, на тлі посилення інфляції: "Тривалий міграційний відплив та повільне повернення мігрантів зумовлюватимуть збереження дефіциту робочої сили та її суттєву нерівномірність за видами діяльності та регіонами. Це стримуватиме відновлення економіки та стимулюватиме подальше збільшення зарплат вищими темпами, ніж зростання продуктивности, що посилюватиме інфляційний тиск".

Країни Європи, своєю чергою, намагаються втримати тих українців, які працюють. Активніша політика урядів держав-реципієнтів щодо утримання українських працівників може призвести до ще більшого дефіциту робочої сили в Україні та скорочення кількості внутрішніх споживачів, що матиме негативні наслідки для ВВП та інфляції.

Українці активно працюють, сплачують податки й забезпечують зростання економік країн, що надали їм притулок. За даними аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», внесок українців у приріст ВВП Польщі у 2024 році сягнув 2,7%. При цьому їхня середня зарплата за кордоном нижча на третину, ніж у місцевих працівників. Попри це, чимало держав, зокрема Чехія, Словаччина та Польща, вже отримують більше податків від українців, ніж витрачають на їхню підтримку.

Окремою проблемою залишається відтік молоді. За останні 15 років кількість українців, що навчаються в університетах Європи, США, Канади й Австралії, зросла більш ніж уп’ятеро – з 21 тис. у 2008–2009 навчальному році до 115 тис. у 2023–2024. Водночас кількість студентів в Україні за цей час знизилася на понад 21%.

Молоді українці обирають навчання за кордоном не лише через безпечніші умови, а й завдяки перспективам отримати диплом, який визнаватиметься на європейському ринку праці, та шанс знайти там високооплачувану роботу. Після них буде важко заохотити повернутись додому.