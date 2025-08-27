﻿
Полiтика

З’явився шанс на укладення мирного договору між Києвом і Москвою, – Мелоні

З’явився шанс на укладення мирного договору між Києвом і Москвою, – Мелоні

Пропозиція Італії про гарантії безпеки для України, подібні до 5-ї статті НАТО, зараз є головною на переговорному столі партнерів. Про це заявила прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, виступаючи на конференції в Ріміні, повідомляє FREEДОМ з посиланням на La Repubblica.

Глава італійського уряду вважає, що з’явився шанс на укладення мирного договору між Києвом і Москвою. За словами Мелоні, ситуація змінилася завдяки кільком зовнішнім і внутрішнім чинникам.

“Нарешті після трьох з половиною років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з’явився проблиск надії на переговорний шлях. Ці проблиски надії стали можливими завдяки, звісно, ініціативі президента Сполучених Штатів, але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи”, — заявила прем’єр-міністерка Італії.

Раніше ForUA повідомляв, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала новий формат гарантій безпеки для України. Він передбачає, що союзники протягом 24 годин зобов’язуються ухвалити рішення про підтримку Києва в разі нового військового нападу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфмирні перговориДжорджа Мелоні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Стала відома мета зустрічі Єрмака та Умєрова з Віткоффом
Полiтика 27.08.2025 16:37:03
Стала відома мета зустрічі Єрмака та Умєрова з Віткоффом
Читати
Ліквідовано 127 українських шкіл, ще понад 300 - на черзі
Суспiльство 27.08.2025 16:30:20
Ліквідовано 127 українських шкіл, ще понад 300 - на черзі
Читати
Уряд опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Полiтика 27.08.2025 16:14:29
Уряд опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років
Читати

Популярнi статтi