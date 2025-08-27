З’явився шанс на укладення мирного договору між Києвом і Москвою, – Мелоні

Пропозиція Італії про гарантії безпеки для України, подібні до 5-ї статті НАТО, зараз є головною на переговорному столі партнерів. Про це заявила прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, виступаючи на конференції в Ріміні, повідомляє FREEДОМ з посиланням на La Repubblica.

Глава італійського уряду вважає, що з’явився шанс на укладення мирного договору між Києвом і Москвою. За словами Мелоні, ситуація змінилася завдяки кільком зовнішнім і внутрішнім чинникам.

“Нарешті після трьох з половиною років, протягом яких Росія не подавала жодних ознак діалогу, протягом яких вона просто вимагала капітуляції Києва, з’явився проблиск надії на переговорний шлях. Ці проблиски надії стали можливими завдяки, звісно, ініціативі президента Сполучених Штатів, але ще більше завдяки героїчному опору українського народу та єдиній підтримці Європи”, — заявила прем’єр-міністерка Італії.

Раніше ForUA повідомляв, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала новий формат гарантій безпеки для України. Він передбачає, що союзники протягом 24 годин зобов’язуються ухвалити рішення про підтримку Києва в разі нового військового нападу.