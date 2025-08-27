Польша посилить контроль над переговорами щодо України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує посилити контроль над переговорами щодо війни в Україні, призначивши власного радника з питань безпеки.

Туск планує відсторонити співробітників нового президента Польщі Кароля Навроцького від експертних переговорів щодо припинення бойових дій в Україні, повідомляє Gazeta Wyborcza.



Радником прем'єра має стати Роберт Купєцький, який нині заступник міністра закордонних справ. Наразі він курує в МЗС, зокрема, політику безпеки та трансатлантичні відносини.



Купєцький є досвідченим дипломатом, у 2008-2012 роках був послом у США, а після повернення до Польщі став заступником міністра національної оборони.

Його завданням буде безпосереднє інформування прем'єр-міністра про міжнародну ситуацію та загрози безпеці Польщі та Європи. А насамперед - участь у зустрічах найважливіших чиновників, які займаються безпекою в країнах НАТО, що стосуються закінчення чи призупинення війни в Україні, та просування на них польської позиції.

Нагадаємо, Польща не відправлятиме військових до України.