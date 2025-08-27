У неділю, 31 серпня, уряд Лівану має представити план, спрямований на роззброєння радикального угруповання "Хезболла". Цей крок розглядається як ключовий для стабілізації ситуації в регіоні, оскільки очікується, що Ізраїль у відповідь виведе свої війська з ліванської території, пише Reuters.

Про це заявив високопоставлений американський посланець Томас Баррак після переговорів з президентом Лівану Жозефом Ауном. За словами Баррака, план ліванської влади не передбачатиме військового примусу, а натомість буде зосереджений на заохоченні "Хезболли" здати зброю.

"Ліванська армія та уряд не говорять про війну. Вони говорять про те, як переконати 'Хезболлу' здати цю зброю", — наголосив Баррак.

Умови Ізраїлю та відмова "Хезболли"

Перед візитом до Бейрута американський посланець зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. За словами Баррака, Ізраїль готовий вивести свої війська з Лівану, як тільки побачить дієвий план щодо роззброєння "Хезболли".

"Ми готові вивести війська з Лівану і виконаємо ці очікування... як тільки побачимо, який план дійсно передбачає роззброєння 'Хезболли'", — передав Баррак позицію Ізраїлю.

Водночас, лідер "Хезболли" Наїм Касем заявив, що угруповання відмовляється скласти зброю і не буде обговорювати це питання, доки Ізраїль повністю не виконає угоду про припинення вогню.

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам після зустрічі з делегацією США підтвердив, що Ліван "розпочав незворотний процес переведення всієї зброї під контроль держави". Він також зазначив, що ліванська армія має представити комплексний план роззброєння "Хезболли" до наступного тижня.

Ситуація залишається напруженою, оскільки план Лівану стикається з відвертою відмовою з боку "Хезболли", що ставить під сумнів успіх майбутніх переговорів та мирного врегулювання.