Виплати для ВПО продовжили до лютого 2026 року: хто та як отримуватиме допомогу

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) ще на пів року — до лютого 2026 року. Це дозволить тисячам українців, які були змушені залишити свої домівки, й надалі отримувати фінансову підтримку від держави.

Проте, як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, уряд запровадив певні обмеження для отримувачів допомоги.

Хто матиме право на продовження виплат?

Грошова допомога автоматично продовжуватиметься для наступних категорій ВПО:

особи з інвалідністю I–III групи;

сім'ї з дітьми до 18 років, а також до 23 років, якщо дитина здобуває освіту;

сім'ї, що складаються виключно з непрацездатних осіб.

Важливі зміни та умови

Уряд також вніс деякі зміни, що стосуються умов отримання допомоги:Наявність депозиту. Наявність на банківському рахунку ВПО суми, що перевищує 100 тисяч гривень, не вплине на призначення виплат для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які були тимчасово влаштовані до родичів, прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу.

Працевлаштування. Якщо працездатна особа без роботи зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна протягом шести місяців після припинення виплат, або ж знайшла роботу, нарахування допомоги буде відновлено. Виплати почнуть надходити з того місяця, коли людина працевлаштувалася.

Розмір грошової допомоги

Розмір щомісячних виплат залишається незмінним:

2 000 гривень — на одну дорослу особу.

3 000 гривень — на одну дитину або особу з інвалідністю.

Допомога виплачується щомісяця кожному члену сім’ї, який має статус ВПО.