Міністри оборони ЄС обговорять військову підтримку України у Копенгагені

28–29 серпня у Копенгагені відбудеться неформальна зустріч міністрів оборони країн Євросоюзу. Захід, організований під головуванням Данії в Раді ЄС, буде присвячений питанням безпеки та оборони. Про це повідомило Данське головування.

Основна увага на засіданні буде зосереджена на військовій підтримці України, зміцненні європейської оборонної спроможності, а також на місіях і операціях ЄС.

Першого дня міністри візьмуть участь у попередньому заході, а основні дискусії заплановані на 29 серпня під час робочих сесій. Наразі Європа спільно зі США працює над наданням гарантій безпеки для України.

До слова, Бельгія найближчими місяцями передасть Україні винищувачі F-16 та вивчає можливість відправлення військових для участі в миротворчій місії після припинення вогню.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що Бельгія готова надати військовий контингент для міжнародної миротворчої місії в Україні, як тільки буде ухвалено рішення про припинення вогню.