Валерій Дубіль про гуманітарну місію на Сумщину: «Підтримка військових і медиків — наш пріоритет»

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем продовжує системну підтримку українських військових та медичних закладів. Цього разу команда фонду здійснила масштабну гуманітарну місію на Сумщину, де передала допомогу для фронту та лікарень, повідомляє ForUA.

Критично важливе оснащення отримали підрозділи Сил оборони та правоохоронці області. Зокрема, 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада отримала сучасну РЕБ-систему «Апостол» з імерсійною системою охолодження та широким діапазоном частот, генератор, Starlink і вітамінні комплекси. Для бійців 225-го окремого штурмового полку, 158-ї окремої механізованої бригади та 156-ї бригади передали генератори, Starlink, планшети, зарядні станції та вітамінні комплекси. Управління Національної поліції України у Сумській області отримало генератори, зарядну станцію та вітаміни.

Фонд «Надія» також посилив роботу медичних закладів регіону. Допомогу отримали Клінічна лікарня Святого Пантелеймона, Сумський обласний клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер, Сумський обласний клінічний кардіологічний центр і Клінічна лікарня №4. Лікарням передали медичні вантажі, необхідні для щоденної роботи й порятунку життів у воєнний час.

«Ми допомагаємо одночасно і армії, і медицині, бо без цього країна не вистоїть. Цього разу на Сумщині військові отримали сучасні РЕБ, засоби звʼязку і живлення, а лікарні — обладнання та медикаменти. Це і є наша задача — тримати міцний тил і підтримувати тих, хто щодня бореться за життя України і українців», — зазначив Валерій Дубіль.

До поїздки долучився партнер фонду — президент іспанської організації Fundación Europeos con Ucrania Антоніо Хав’єр Корредойра Альфонсо. Він особисто відвідав військові та медичні заклади на Сумщині, спілкувався з українськими лікарями та військовими, вкотре підтвердивши солідарність іспанського народу з Україною.



Гуманітарна місія Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» на Сумщину відбулася за підтримки партнерів: професора Гайнріха Беннера та Фонду святого Лаврентія, Eltech Trust, Amar Ucraina, Fundación Europeos con Ucrania, Revival Foundation, Lifeable, Благодійного фонду Дениса Парамонова, EDG Group та Святослава Нечипоренка. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.