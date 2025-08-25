﻿
Полiтика

Зеленський анонсував зустріч з американською командою для обговорення гарантій безпеки

Зеленський анонсував зустріч з американською командою для обговорення гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці цього тижня відбудеться зустріч української та американської команд для обговорення гарантій безпеки. Про це він заявив після зустрічі зі спецпредставником Дональда Трампа, генералом у відставці Кітом Келлогом, інформує ForUА. 

За словами Зеленського, сьогоднішня зустріч з Келлогом була присвячена підготовці до можливих переговорів з російською стороною. Він зазначив, що Україна розраховує отримати від США базовий план щодо гарантій безпеки.

«Після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові росіяни і в якій конфігурації. Чи готові росіяни до двосторонньої, а потім тристоронньої зустрічі», — підкреслив Зеленський.

Ця зустріч є частиною зусиль України щодо зміцнення своєї безпеки та пошуку шляхів до мирного врегулювання конфлікту.

Нагадаймо, раніше Зеленський призначив нового диверсанта СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаВолодимир Зеленськийгарантії безпекиКіт Келлог
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Криптосенсація: Україна увійшла до топ-5 країн світу за кількістю біткоїнів
Економіка 25.08.2025 09:33:06
Криптосенсація: Україна увійшла до топ-5 країн світу за кількістю біткоїнів
Читати
У Великій Британії визначили дедлайн для навчання українських військових
Головне 25.08.2025 09:14:50
У Великій Британії визначили дедлайн для навчання українських військових
Читати
Покровський прорив: українські війська просуваються вперед
Головне 25.08.2025 08:54:43
Покровський прорив: українські війська просуваються вперед
Читати

Популярнi статтi