Зеленський анонсував зустріч з американською командою для обговорення гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наприкінці цього тижня відбудеться зустріч української та американської команд для обговорення гарантій безпеки. Про це він заявив після зустрічі зі спецпредставником Дональда Трампа, генералом у відставці Кітом Келлогом, інформує ForUА.

За словами Зеленського, сьогоднішня зустріч з Келлогом була присвячена підготовці до можливих переговорів з російською стороною. Він зазначив, що Україна розраховує отримати від США базовий план щодо гарантій безпеки.

«Після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові росіяни і в якій конфігурації. Чи готові росіяни до двосторонньої, а потім тристоронньої зустрічі», — підкреслив Зеленський.

Ця зустріч є частиною зусиль України щодо зміцнення своєї безпеки та пошуку шляхів до мирного врегулювання конфлікту.

