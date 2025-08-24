Для далекобійних ударів Україна використовує вітчизняну зброю і не узгоджує цілі зі США, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нанесення далекобійних ударів по Росії Україна використовує зброю вітчизняного виробництва і не узгоджує цілі зі США.

Про це глава держави заявив під час спільного з прем’єр-міністром Канади Марком Карні спілкування з журналістами, передає Укрінформу.

«На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу делекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись це було, ви пам'ятаєте, було різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці», - розповів Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи існує заборона на далекобійні удари американською зброєю.

Він відзначив, що кооперація з цього приводу була у минулому, але не сьогодні.

«Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо», - сказав Президент.

ForUA нагадує, днями американська газета Wall Street Journal повідомила, що Пентагон вже багато місяців «тихо» блокує застосування західної далекобійної зброї для ударів по території Росії.