США схвалили продаж Україні понад 3 тис. ракет дальністю до 450 кілометрів, – WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет типу Extended Range Attack Munition (ERAM). Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на двох американських посадовців.

За їхніми словами, постачання очікується приблизно протягом шести тижнів.

Йдеться про пакет озброєння на суму 850 млн дол., що фінансується переважно європейськими країнами та включає й інші види зброї. Його затвердження відклали до завершення самітів Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Посадовці також зазначили, що застосування ракет ERAM з дальністю від 150 до 280 миль (від 240 до 450 км) вимагатиме від України схвалення Пентагону.

Державний департамент США не відповів на запит про коментар.

Зазначається, що Україна розробила деякі власні далекобійні види зброї для ураження цілей у Росії, зокрема безпілотники, які вона використовувала для ударів про російських нафтопереробних заводах та літаках.

Крім цього, Зеленський нещодавно заявив, що Україна створює нову крилату ракету «Фламінго», яка може бути вироблена у значних кількостях до кінця цього або на початку наступного року.

Раніше ForUA повідомляв, що торік військово-повітряні сили США подали запит на розробку нових високоточних боєприпасів повітряного базування для потреб України. Йшлося саме про боєприпасів розширеної дальності ERAM.