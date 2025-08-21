Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась, – Зеленський

Повномасштабну війну проти України треба завершувати. Треба тиснути на Росію, щоб війна завершилась. Російський диктатор Володимир Путін не розуміє нічого, крім сили та тиску.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 21 серпня 2025 року.

– Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити державу і наших людей, – заявив Зеленський.

На його думку, президент США Дональд Трамп абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити.

Але водночас Україна не зменшує зусиль у дипломатії та всіх контактах з партнерами, щоб все-таки відбулись саме такі переговори, які можуть наблизити мир, пояснив президент.

За його словами, працюють радники з питань національної безпеки – вчора була в них розмова, сьогодні теж багато комунікації.

Як заявив Зеленський, на своєму рівні військові, зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і Генеральний штаб, працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України.

– Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, в повітрі, на морі, – звернув увагу Зеленський.

Щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – президент матиме багато дипломатичної роботи. Володимир Зеленський подякував усім, хто залишається з Україною.

Зеленський про формати переговорів для прогресу

Володимир Зеленський переконаний, що є два формати на рівні лідерів, в яких реально досягти прогресу.

Серед них:

двосторонній формат – Україна та Росія;

тристоронній формат – Україна, Сполучені Штати Америки та Росія.

Президент України зазначив, що це питання обговорювали у Вашингтоні.

Водночас російський диктатор Володимир Путін говорив про це на дзвінку президенту США Дональду Трампу.

– Зараз сигнали з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони намагаються зіскочити з необхідності проводити зустріч. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті, – звернув увагу глава держави.

Крім цього, російські війська ще й запускають ракети по американському підприємству – як і по багатьох інших абсолютно цивільних українських мішенях.

Причому це відбувається зовсім поруч із кордонами Євросоюзу й НАТО – російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були також на території Литви.

– Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою, – наголосив президент України.