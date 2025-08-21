Ракетні атаки ілюструють відсутність бажання Росії серйозно брати участь у мирних переговорах, - МЗС Франції

Франція засудила російські удари по Україні в ніч на 21 серпня 2025 року. Вони показують небажання Росії брати участь у мирних переговорах.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті МЗС.

"Хоча Росія стверджує про готовність до переговорів, вона одночасно продовжує свої смертельні атаки на українську територію, запускаючи 574 безпілотники і 40 ракет по житлових районах.

Ці атаки, наймасовіші за місяць, ілюструють відсутність бажання Росії серйозно брати участь у мирних переговорах. Вони вкотре демонструють необхідність зупинити вбивства, а отже, необхідність підтримувати і посилювати тиск на Росію. Франція підтверджує свою підтримку ініціативи президента Трампа щодо справедливого і міцного миру і продовжуватиме рішуче працювати разом з Україною та її партнерами", - зазначили там.

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.